Ula i magiczne ustawy

ĆWIERKOT || Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydencinę Polski (chyba tak to jest po lewacku) i wielka miłośniczka aborcji, przemówiła w radiu: "Bo dostęp do aborcji to także lepszy dostęp do badań prenatalnych". Stop.

Ponieważ pani Biejat jest tłumaczem literatury hiszpańskojęzycznej, poprosimy o przetłumaczenie na polski. Stop. Że jak? Zabijanie nienarodzonych dzieci łączy się pani z łatwiejszymi badaniami kobiet w ciąży? Stop. Pani Biejat, tego, co pani opowiada, nie da się przetłumaczyć na polski, zaręczam.