ABC News zawiesza Goldberg. Poszło o jej wypowiedź ws. Holokaustu

Wypowiedź Whoopi Goldberg padła w "The View", talk show stacji ABC News, którego aktorka jest prowadzącą. Goldberg rozmawiała o decyzji rady szkolnej jednego z hrabstw w Tennessee, gdzie wykreślono z listy lektur graficzną powieść "Maus. Opowieść ocalałego", opowiadają historię Holokaustu. W książce poszczególne narody są symbolizowane przez zwierzęta – Żydzi to myszy, Niemcy to koty, Polacy to świnie, Anglicy to psy. Szkoła w Tennessee wykreśliła książkę z programu ze względu na pojawiające się w niej przekleństwa i sceny przemocy oraz rysunek nagiej myszy, symbolizującej polską Żydówkę, matkę autora – opisuje serwis wirtualnemedia.pl.

Goldberg powiedziała, że jest zaskoczona, że to nagość w "Mausie" – a nie sam Holokaust – jest tym, co wydaje się niepokoić radę szkolną. Współprowadząca program Joy Behar zwróciła uwagę, że to naziści twierdzili, że Żydzi są inną rasą ludzi. Dodała, że Holokaust dotyczył "białej supremacji". Goldberg odpowiedziała: "Ale to były dwie grupy białych ludzi".

– Cóż, to biali ludzie robią to białym ludziom, więc będziecie walczyć między sobą – powiedziała Goldberg. Dalej mówiła, że "Holokaust nie dotyczy kwestii rasy", a "nieludzkości człowieka wobec człowieka".

Aktorka przeprasza

Te słowa wywołały burzę. Na występ Whoopi Goldberg zareagowało Muzeum Auschwitz-Birkenau, które przypomniało, czym był Holokaust. Instytucja oznaczyła aktorkę we wpisie powięconym temu tematowi.

Goldberg wydała oświadczenie. "W dzisiejszym programie powiedziałam, że Holocaust "nie jest o rasie, ale o nieludzkości człowieka wobec człowieka". Powinnam była powiedzieć, że chodzi o jedno i drugie. Naród żydowski na całym świecie zawsze miał moje wsparcie i ono nigdy nie ustanie. Przepraszam za krzywdę, którą wyrządziłam" – napisała aktorka.

Stacja ABC News na dwa tygodnie zawiesiła Whoopi Goldberg w roli prowadzącej program "The View". Prezes telewizji Kim Goodwin ogłosiła zawieszenie aktorki za "jej niewłaściwe i raniące komentarze". Goodwin zaapelowała do Goldberg o "refleksję i przemyślenie, jaki wpływ mają jej wypowiedzi".