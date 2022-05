FBI: Planowano zamach na byłego prezydenta USA

Informację przekazał Forbes, powołując się na FBI. Ewentualny zamach miał zostać udaremniony.

Udaremniony zamach na byłego prezydenta?

Shihab to obywatel Iraku, który wjechał do USA we wrześniu 2020 r. Dziennikarze "Forbes'a" opublikowali fragment nakazu z przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny.

Według "Forbes'a" Irakijczyk chciał zabić George'a W. Busha, ponieważ uważał go za odpowiedzialnego za śmierć wielu Irakijczyków w rezultacie amerykańskiej inwazji w 2003 roku.

Dzięki dwóm informatorom, FBI ujawniło plany przemytu do USA płatnych zabójców, którzy mieli zamordować Busha.

"Shihab stwierdził, że chciał być zaangażowany w atak i zabójstwo byłego prezydenta USA. Nie obchodziło go czy zginie, ponieważ chciał brać udział w zabiciu prezydenta Busha" – głosi treść oświadczenia FBI.

Bush: Brutalna, nieuzasadniona agresja na Irak

W ubiegłym tygodniu George W. Bush zaliczył nieprzyjemną "wpadkę", która przykuła uwagę niektórych mediów w Stanach Zjednoczonych. Były prezydent USA wygłosił przemówienie w Dallas w stanie Teksas, którego był w przeszłości gubernatorem.

Prezydent Stanów Zjednoczonych chwalił prezydenta Wołodymira Zełenskiego za jego postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego bieżącego roku. – Wołodymyr Zełenski, z którym ostatnio rozmawiałem - fajny facet, Churchill XXI wieku - ma legitymację wyborczą, uzyskał 72 proc. głosów – mówił Bush.

Były polityk podkreślał, że Zełenski "bohatersko prowadzi swój naród przeciwko rosyjskim najeźdźcom i broni swojego kraju".

Bush skrytykował system polityczny panujący w Federacji Rosyjskiej. – Wybory w Rosji są fałszowane. Przeciwnicy polityczni są w więzieniach lub są w inny sposób eliminowani z udziału w procesie wyborczym – stwierdził. Krytykował brak mechanizmów demokratycznej kontroli władz w Rosji.

– Rezultatem tego jest (…) decyzja jednego człowieka, by rozpocząć całkowicie nieuzasadnioną, brutalną inwazję na Irak – powiedział. – To znaczy, na Ukrainę – dodał po chwili.

Swoją pomyłkę wytłumaczył zaawansowanym wiekiem, przypominając, że ma już 75 lat.

twitterCzytaj też:

Niemcy. Irakijczyk zaatakował nożem w pociągu