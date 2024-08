Babiarz znów odsunięty przez TVP. "Nie będę komentował ceremonii"

26 lipca w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP. Już następnego dnia Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania olimpiady.

Awantura po zawieszeniu Babiarza. TVP się ugięła

Na ruch publicznego nadawcy zareagowali politycy, Rzecznik Praw Obywatelskich czy KRRiT. Do władz TVP wysłano też prośbę dot. odwieszenia Przemysława Babiarza i przywrócenia go do komentowania olimpijskich zmagań. Pod listem podpisali się zarówno sportowcy, jak również dziennikarze. W sprawie Babiarza apelowali m.in. Anita Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak czy Tomasz Majewski.

W końcu zareagował sam premier Donald Tusk. "W sumie nie wiadomo, co było głupsze: komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom" – napisał szef rządu na portalu X 31 lipca. Dzień po jego wpisie Przemysław Babiarz został "odwieszony" i przywrócono go do komentowania Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Przemysław Babiarz odsunięty od komentowania ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Kto go zastąpi?

Jak dowiedział się dziennik "Fakt", Przemysław Babiarz nie będzie komentował ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, którą zaplanowano na godz. 21.00 w niedzielę. Informację potwierdził w rozmowie z tabloidem sam dziennikarz sportowy TVP.

– Nie będę komentował ceremonii. Pozdrawiam serdecznie – przekazał krótko "Faktowi" Babiarz, pytany o pracę przy tym wydarzeniu.

Według serwisu Meczyki.pl, prawdopodobnie zastąpi go w tej roli legendarny komentator Dariusz Szpakowski, który ma pracować w duecie z Jarosławem Idzim. Przypomnijmy, że Przemysław Babiarz komentował ceremonię zamknięcia m.in. podczas poprzednich igrzysk w Tokio.

