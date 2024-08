"Ordynarne fejki". Żukowska oskarża Petru o kłamstwo

W czwartek doszło do spotkania przedstawicieli Polski 2050 z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Tematem rozmowy była kwestia obniżenia składki zdrowotnej. Temat ten wciąż jest przedmiotem sporu w koalicji rządzącej. Ryszard Petru pozostaje jednak optymistą i uważa, że uda się doprowadzić do tego, aby już w przyszłym roku składka zdrowotna była niższa.

Petru o umowie z Lewicą ws. składki zdrowotnej

– Nie mogę na 100 proc. zagwarantować, dlatego że umówiliśmy się na spotkanie robocze, bo ważne jest, żeby cały program składki precyzyjnie wyliczyć, żeby wiedzieć, że nikt na tym nie straci – tłumaczył Petru w czwartek wieczorem na antenie Polsat News.

W programie polityk powiedział też o pewnej umowie, jaką Polska 2050 miała zawrzeć z posłami Lewicy.

– Lewica dostała od nas swego rodzaju prezent, bo nie byliśmy zwolennikami renty wdowiej. Jest ustalenie: poprzemy wam rentę wdowią pod warunkiem, że poprzecie nam składkę. Zakładam, że Lewica dotrzyma zobowiązań. Były one ustalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli nie tak dawno – mówił.

Żukowska do Petru: Już byś nie siał ordynarnych fejków

Na te słowa stanowczo zareagowała przewodnicząca kluby parlamentarnego Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, która zarzuciła swojemu koledze z koalicji kłamstwo.

"To jest nieprawda na kilku poziomach: 1. Głosy Polski 2050 nie były potrzebne do uchwalenia tej ustawy. 2. Nie ma takiego ustalenia" – napisała posłanka na platformie X, po czym dodała: "Na przyszłość proszę nie kłamać".

To nie jedyne mocne słowa skierowane przez Żukowską pod adresem Ryszarda Petru. Pod opublikowanym na platformie X artykule na temat rzekomej umowy Lewicy z Polską 2050 ponownie zwróciła się do posła: "Już byś Ryszard Petru nie siał ordynarnych fejków, to, że przyszedłeś do Tomasza Treli i złożyłeś taką ofertę, nie znaczy, że została przejęta, szczególnie, że nie masz żadnego umocowania do reprezentowania klubu czy partii".

Kończąc Żukowska oceniła, że projekt Petru jest "szalony"."[...] to 68 mld zł ubytku dla NFZ" – zaznaczyła.

