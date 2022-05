Bunt w Rosgwardii? Media: Niektórzy odmawiają powrotu na wojnę

Według informacji do jakich dotarł białoruski portal Biełsat nie chodzi o ciężkie warunki, czy traumatyczne przeżycia. Funkcjonariusze Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji mają być niezadowoleni z pieniędzy, jakie dostają za udział w "specjalnej operacji wojskowej" przeciwko Ukrainie.

Za małe wypłaty

Biełsat powołując się na serwis Kawkaz. Realii wskazał, że informację o „buncie” miało przekazać źródło w głównym kierownictwie sił federalnych Gwardii Narodowej w obwodzie krasnodarskim. Miał je potwierdzić także jeden z funkcjonariuszy, który chciał zachować anonimowość.

Jak wynikałoby z podanych informacji, Rosgwardziści nie byli usatysfakcjonowani wynagrodzeniami podczas służby. W pierwszy miesiącu mieli otrzymać 100 tys. rubli (6,6 tys, zł.), ale już w następnym 50 tys. (3,3 tys. zł).

Ruch Ukraińców na południu

W niedzielę strona ukraińska poinformowała o rozpoczęciu działań ofensywnych na froncie południowym w obwodzie chersońskim. Polscy analitycy wskazują, że rzeczywiście na części frontu doszło do działań zaczepnych i Ukraińcy zdołali zrobić wyłom i uzyskać przyczółek na drugiej stronie tamtejszej rzeki, który może posłużyć do organizacji większej ofensywy.

Sam Chersoń jest okupowany przez wojska rosyjskie, natomiast położony na północ od niego Mikołajów pozostaje pod kontrolą Ukraińców.

Walki toczą się także na froncie pomiędzy obwodem zaporoskim a donieckim. Ukraińcy prowadzą działania zaczepne, a Rosjanie ograniczają się do obrony na zajętym terytorium.

Front w Donbasie

Sytuacja na froncie w Donbasie jest na większości odcinków stabilna. Działaniami zbrojnymi w ostatnich dniach objęte były albo są okolice miast takich, jak mi.in Marjinka, Bachmut, Popasna, Awdijiwka, Łyman, czy duże miasto Siewierodonieck.

Rosjanie zajęli Popasną, Łyman, Switłodarśk i zbliżyli się do Bachmutu. To kluczowe miasto, ponieważ przebiegają prze nie wszystkie drogi zaopatrzeniowe do atakowanego Siewierodoniecka i Lisiczańska. Bachmut jest ostrzeliwany przez artylerię i bombardowany przez lotnictwo.

