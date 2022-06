Media: Około 80 proc. Siewierodoniecka zajęte przez Rosjan

W czwartek szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj, przekazał, jak wygląda sytuacja w Siewierodoniecku, gdzie toczą się walki.

Trudna sytuacja Siewierodoniecka

"W schronach ukrywa się niewielu ludzi. Nie będzie to drugi Azowstal. Tamte zakłady miały ogromne podziemne miasto, czego nie ma w Azocie" – powiedział.

Poinformował, że w trakcie rosyjskiego nalotu na miasto trafiona została cysterna z kwasem azotowym na terenie zakładów. Azot w Siewierodoniecku to jedne z największych zakładów chemicznych na Ukrainie.

Hajdaj wskazał, że siły ukraińskie wzięły do niewoli sześciu żołnierzy rosyjskich.

Portal Hromadske ocenił, że Rosjanie kontrolują obecnie 80 proc. Siewierodoniecka.

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk potwierdził, że wojska rosyjskie obecnie koncentrują się na zajęciu Siewierodoniecka, otoczeniu Lisiczańska i opanowaniu całego obwodu Ługańskiego, który ma być już niemal w całości opanowany.

Front w Donbasie

Sytuacja na froncie w Donbasie jest na większości odcinków stabilna. Działaniami zbrojnymi w ostatnich dniach objęte były albo są okolice miast takich, jak mi.in Marjinka, Bachmut, Popasna, Awdijiwka, Łyman.

W czwartek strona ukraińska przekazała rownież, że Rosjanie szturmują wioskę Komyszuwacha na południe od Siewierodoniecka.

Rosjanie zajęli Popasną, Łyman, Switłodarśk i zbliżyli się do Bachmutu. To kluczowe miasto, ponieważ przebiegają prze nie wszystkie drogi zaopatrzeniowe do Siewierodoniecka i Lisiczańska. Bachmut jest ostrzeliwany przez artylerię i bombardowany przez lotnictwo.

Ruch Ukraińców na południu

W niedzielę strona ukraińska poinformowała z kolei o rozpoczęciu działań ofensywnych na froncie południowym w obwodzie chersońskim. Polscy analitycy wskazują, że rzeczywiście na części frontu doszło do działań zaczepnych i Ukraińcy zdołali zrobić wyłom i uzyskać przyczółek na drugiej stronie tamtejszej rzeki, który może posłużyć do organizacji większej ofensywy.

Sam Chersoń jest okupowany przez wojska rosyjskie, natomiast położony na północ od niego Mikołajów pozostaje pod kontrolą Ukraińców.

Walki toczą się także na froncie pomiędzy obwodem zaporoskim a donieckim. Ukraińcy prowadzą działania zaczepne, a Rosjanie ograniczają się do obrony na zajętym terytorium.

