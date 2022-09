Plotki o odejściu Niedzielskiego z rządu. Minister odpowiada

Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował doniesienia o swoim rzekomym odejściu z rządu – Decyzję o odejściu zawsze podejmuje premier i lider polityczny. Ja żadnej takiej decyzji nie podjąłem. Ja jestem ciągle oceniany, w sposób taki bardzo wyeksponowany – powiedział w Rozmowie w południe w radiu RMF FM.

Prowadzący zapytał gościa o ocenę własnej, ponad dwuletniej pracy w resorcie zdrowia. Minister przyznał, że patrząc na całokształt systemu opieki zdrowotnej nie może być w pełni zadowolony. – Ten poziom satysfakcji czy odczucia przede wszystkim ludzi jest niewystarczający. To, co my próbujemy robić i robimy bardzo konsekwentnie, to zwiększamy nakłady. To jest naprawdę jakościowa zmiana w ostatnich latach – powiedział Niedzielski.

Wzrost minimalnych wynagrodzeń i poważne braki kadrowe

Minister skomentował także temat podwyżek dla pracowników służby zdrowia. – Nie jest prawdą, że pieniądze, które zostały przeznaczone na podwyżki, nie wystarczają na finansowanie wzrostów minimalnych wynagrodzeń – podkreślił polityk.

– My wpompowaliśmy do systemu na półrocze ponad 9 miliardów złotych. Szacunki samego podwyższenia minimalnych wynagrodzeń to 6,5 mld – zaznaczył Niedzielski. Pozostałe 2,5 mld miały zostać zrealizowane na inne cele.

Prowadzący odniósł się do słów ministra, mówiąc, że jego zdaniem to nie rozwiąże problemu braku lekarzy. Zapytał, czy resort zdrowia spodziewa się zwiększenia liczby lekarzy w przyszłym roku.

– Oczywiście. Zwracam uwagę, że oprócz czekania na to, aż pojawią się pozytywne efekty powiększonych naborów na studia, to my przede wszystkim uprościliśmy procedurę dającą lekarzom zza granicy możliwość pracy w Polsce. Mamy ponad dwa tysiące osób ściągniętych do Polski w ciągu ostatniego roku - podkreślił minister Adam Niedzielski.

Zapytany o sytuację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych minister zdrowia odparł, że „80 procent pacjentów trafiających na SOR, tak naprawdę nie powinno tam trafić”. – Alternatywą powinna być nocna i świąteczna pomoc lekarska. Nie mówię jednak o pacjentach, którzy na SOR trafili w wyniku ciężkiego wypadku – zakończył swoją wypowiedź Niedzielski.

Czytaj też:

"Nie będę pohukiwał. Ja pana proszę". Kosiniak-Kamysz apeluje do NiedzielskiegoCzytaj też:

Niedzielski na tle banderowskiej flagi. Jest komentarz resortu