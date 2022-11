Zdumiewająca decyzja Bundestagu. Chodzi o wybory do europarlamentu

U naszych zachodnich sąsiadów już 16-latkowie będą uprawnieni do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Niemcy obniżą wiek wyborczy

W czwartek Bundestag zdecydował o obniżeniu wieku wyborczego z 18 do 16 lat. Pierwsze wybory, w których mają obowiązywać nowe regulacje, odbędą się w maju 2024 r.

Wyliczenia przedstawione przez rządzącą koalicję liczba wyborców uprawnionych do głosowania wzrośnie o 2,4 proc.

Co ciekawe, w niektórych landach 16-latkowie już w obecnym stanie prawnym są uprawnieni do głosowania na poziomie landu i samorządu. Instytucja zajmująca się prawem wyborczym „Bundeswahlgesetz” nie sprzeciwia się obniżeniu wieku wyborczego. Obiekcje zgłaszają natomiast opozycyjne CDUCSU, a także prawicowa formacja AfD.

Ansgar Heveling z CDU wskazuje, że standardem europejskim jest wiek 18 lat. Jedyne państwa, które zdecydowały się na obniżenie wieku, to Malta, Grecja i Austria.

Propozycja zmian w ordynacji do PE

W UE proponowana jest zmiana ordynacji wyborczej do europarlamentu. Dotychczas wybory do europarlamentu odbywały się w poszczególnych krajach w różnych terminach i na wewnętrznych zasadach. W części unijnych elit jest jednak determinacja, żeby to zmienić. Bruksela chce, by zasady wyboru europosłów we wszystkich krajach członkowskich zostały ujednolicone. Pojawił się już projekt rozporządzenia Rady Europejskiej.

Propozycja zakłada, że każdy wyborca dysponowałby dwoma głosami - jeden oddawałby na kandydata startującego z danego kraju, a drugi w okręgu ponadnarodowym. Z unijnej listy wybierano by dodatkowo 28 europosłów. Państwa członkowskie zostałyby podzielone na trzy grupy według liczby ludności, co miałoby zagwarantować zrównoważoną reprezentację. Tzw. ogólnoeuropejskie listy mogłyby zgłaszać europejskie podmioty jak koalicje krajowych partii politycznych, krajowe stowarzyszenia wyborców oraz europejskie partie polityczne.

Wybory we wszystkich państwach miałby się odbywać się w stałym terminie - 9 maja. Prawo kandydowania przysługiwałoby Europejczykom, którzy ukończyli 18 lat, a prawo oddania głosu byłoby możliwe po ukończenia 16 lat.

Czytaj też:

Propozycja reformy ordynacji do PE. Polski minister: Oderwana od rzeczywistości