Pogrzeb Mariusza Waltera. Zaskakująca prośba rodziny

We wtorek TVN24 podał, że w wieku 85 lat zmarł Mariusz Walter, założyciel stacji. "Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował, zaczął pracę w studenckim radiowęźle i od tego momentu jego miłość do mediów już się tylko rozwijała. Potem znalazł się w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy" – czytamy w komunikacie TVN24.

W latach 60. i 70. Walter realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Jego film "Pierwszy. Szósty" zdobył w 1971 roku w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym – Nagrodę Miasta Wenecji.

W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Wraz z biznesmenem Janem Wejchertem stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24, czyli pierwszą w kraju telewizję informacyjną. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku, czyli do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Pogrzeb Waltera. Rodzina ma prośbę

"Fakt" podał, za rodziną Mariusza Waltera, że pogrzeb odbędzie się w środę 21 grudnia o godz. 11 w Parafii św. Anny na Wilanowie w Warszawie.

"Rodzina poprosiła o nieprzynoszenie wieńców i kwiatów, ale wyraziła wdzięczność, jeżeli ktoś zdecyduje się wpłacić datek na Fundację TVN. Osoby uczestniczące w pogrzebie zostały również poproszone o nieskładanie kondolencji. Jednocześnie w uroczystości pochówku na cmentarzu — ze względu na wielkość obiektu — weźmie udział tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele" – czytamy.

Bliscy podziękowali za "pamięć, dobre słowo, myśli i życzliwość w tych trudnych dla nich dniach".