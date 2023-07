Zatrzymano kolejnego rosyjskiego szpiega. To obywatel Ukrainy

"ABW zatrzymała kolejnego członka siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu. Podejrzany prowadził obserwację obiektów militarnych i portów morskich. Był systematycznie wynagradzany przez Rosjan. To już 15. osoba zatrzymana w tym śledztwie. Skutecznie chronimy Polskę" – napisał na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazuje, że "rosyjska siatka szpiegowska w Polsce rozsypuje się jak domek z kart". Dzięki wytężonej pracy śledczych z Prokuratury Krajowej i ABW zatrzymano już piętnastego jej członka. Tym razem rosyjskim szpiegiem okazał się obywatel Ukrainy. Już wkrótce możliwe kolejne zatrzymania" – czytamy we wpisie prokuratora generalnego.

Szpieg może trafić do więzienia na 10 lat

"W śledztwie Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczącym siatki szpiegowskiej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Ukrainy, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej od 2019 roku. Mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 § 1 kk. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności" – podała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

W toku śledztwa ustalano, że podejrzany przeprowadzał czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w tym obiektów militarnych i portów morskich. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywał wynagrodzenie.

Trafił do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów zastosował tymczasowe aresztowanie.

Jest to już 15 osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani zidentyfikowani jako cudzoziemcy zza wschodniej granicy, prowadzili działania wywiadowcze, ale również propagandowe przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

