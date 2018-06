Tarczyński: Nowoczesną trzeba demokratycznie wyciąć

Polityk komentował w TVP Info słowa liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, która w stosunku do sędziów użyła sformułowania "nasi sędziowie".

– Pomyliła się i powiedziała prawdę. Kolejna z posłanek z Platformy, nie będę wymieniał nazwiska, powiedziała: "musimy walczyć, bo odbiorą nam ostatnią władzę", czyli de facto też powiedziała prawdę, myśląc o Sądzie Najwyższym – ocenił Tarczyński w programie "Bez retuszu".

– To, co tutaj widzimy to jest kolejny etap antypolskiej działalności politycznej i to absolutnie świadomie używam tych słów. Jestem delegatem do Rady Europy, tam także głosowali za rezolucją przeciw Polskę, która miała wprowadzić monitoring, czyli taką obserwację Polski, co mogłoby ewentualnie grozić sankcjami – mówił poseł.

Tarczyński stwierdził, że opozycja podejmuje "szereg działań, które nie uderzą w PiS, ale w Polaków". – I to jest okropne. Nowoczesna to jest nowotwór demokracji, który trzeba demokratycznie wyciąć – powiedział.

