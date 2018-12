Wcześniejsze wybory parlamentarne? Bezcenny komentarz Lubnauer

"Gazeta Wyborcza" napisała, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro namawia Jarosława Kaczyńskiego do zorganizowania wiosną przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prezes PiS jeszcze nie zdecydował i ma to zrobić do 16 stycznia – czytamy w dzienniku.

O doniesienia "GW" była pytana na antenie Polsat News Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem idea wcześniejszych wyborów "ma pewne zalety".

– Pierwszą zaletą jest to, że wcześniej jesteśmy w stanie wygrać z PiS-em, na co bardzo wielu Polaków czeka. Również może zwiększyć dynamikę rozmów o współpracy – stwierdziła szefowa Nowoczesnej. Dodała, że takie rozmowy prowadzi od kilku tygodni z PSL, SLD i Unią Europejskich Demokratów.

Pytana, czy wyobraża sobie, że Nowoczesna pójdzie do wyborów parlamentarnych sama, Lubnauer odpowiedziała: – Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Sens ma budowanie w tym momencie współpracy i koalicji.

Informacje "Gazety Wyborczej" o przyspieszonych wyborach zdementowała na antenie radiowej Trójki rzeczniczka PiS Beata Mazurek.