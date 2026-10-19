Putin miał złożyć propozycję Trumpowi i Xi. Według "WSJ" chodzi o Ukrainę

Putin miał zaproponować Trumpowi trójstronne spotkanie z udziałem przewodniczącego partii i prezydenta Chin Xi Jinpinga. Z ustaleń "The Wall Street Journal" wynika, że rozmowy mogłyby dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie.

Medialne doniesienia wskazują, że oferta miała paść podczas rozmowy telefonicznej włodarza Kremla z amerykańskim prezydentem 9 października. "The Wall Street Journal" powołuje się na byłego oficera rosyjskiego wywiadu, który twierdzi, że politycy uzgodnili wówczas także porozumienie dotyczące niewprowadzania w życie amerykańskich tzw. sankcji Grahama i zatwierdzili deal w zakresie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA.

Wojna na Ukrainie. Kreml potwierdza: Rozmowy się odbyły

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że rozmowy na temat takie potencjalnego spotkania rzeczywiście się odbyły. Mogłoby do niego dojść przy okazji zjazdu liderów politycznych Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), zaplanowanego na 18-19 listopada Shenzhen w Państwie Środka.

Wspomniany informator powiedział, że na ten moment nie ma konkretnego porozumienia w zakresie organizacji samego spotkania ani jego potencjalnego programu, ale wszystkie trzy strony przyznają, że istnieje hipotetyczna możliwość jego zorganizowania.

Spotkanie Trump-Putin-Xi? Chiny podobno są otwarte

Amerykański urzędnik, cytowany przez dziennik twierdzi, że Donald Trump na razie nie zaakceptował propozycji, ale może być na nią otwarty. Prezydent USA ma uważać, że rozmowy z Putinem i Xi mogłyby pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie.

Według amerykańskiego dziennika przedstawiciele dyplomacji Kremla mieli już przekazać Pekinowi propozycję spotkania. Strona chińska miała zasugerować, że nie będzie mu przeciwna, o ile zgodę wyrazi Trump.

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