Komentarze po wypowiedzi Rabieja. "Powiedział to, co miało być skrytą tajemnicą"

Nie cichną komentarze po wypowiedzi Pawła Rabieja. Wiceprezydent Warszawy stwierdził, że po związkach partnerskich i małżeństwach jednopłciowych przyjdzie czas także na adopcję dzieci przez homoseksualistów. Jego słowa wywołały burzę. Politycy Koalicji Europejskiej stanowczo odcięli się od "przewidywań" Rabieja, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski polecił Rabiejowi "zajęcie się wyłącznie zadaniami, które zostały mu wyznaczone". W sobotę słowa zastępcy Trzaskowskiego przywołał Jarosław Kaczyński. – To nie ma być tolerancja, tylko afirmacja związków LGBT. Mówimy "nie", wara od naszych dzieci – grzmiał prezes PiS.

Wypowiedź Rabieja była też komentowana na antenie Polsat News. – Jedna prywatna opinia wiceprezydenta Pawła Rabieja, drugi dzień nie wiadomo jakiej dyskusji na ten temat. Szybka reakcja prezydenta Rafała Trzaskowskiego i liderów Koalicji Europejskiej chyba mówi wszystko i temat powinien być zamknięty – uznał Marcin Kierwiński, poseł PO.

Kierwińskiego skontrował jednak poseł PiS, Jacek Sasin. – To nie jest prywatna wypowiedź Rabieja. Ta wściekłość i to szybkie dementi ze strony Grzegorza Schetyny... ja mu się nie dziwię, bo Paweł Rabiej po prostu ujawnił to, co miało być skrytą tajemnicą, co miało być ogłoszone po wyborach – ocenił polityk. – To nie my narzucamy tematy ideologiczne, to nasi konkurenci chcą narzucić Polakom ideologię – podkreślił Sasin.

Marek Sawicki z PSL podniósł kwestię powiązań Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Rabiejem. – To jest wychowanek Kaczyńskiego, były współpracownik Porozumienia Centrum – zauważył Sawicki. Stwierdził, że adopcja dzieci przez homoseksualistów to tylko "propozycje Rabieja". – Ja o marzeniach i fobiach nie chcę dyskutować – uciął poseł PSL.

Doradca Andrzeja Dudy, Paweł Mucha, zaznaczył, że Koalicja Europejska powinna jasno określił swoje stanowisko wobec adopcji dzieci przez LGBT. Natomiast Barbara Dolniak z Nowoczesnej stwierdziła, że "w każdym ugrupowaniu są osoby o różnych poglądach". Łukasz Rzepecki z Kukiz'15 zażądał dymisji Rabieja. – Jeśli takiej dymisji nie będzie, to znaczy, że Trzaskowski legalizuje tę wypowiedź – oznajmił.