"Prowokacyjne błogosławienie par homoseksualnych to wydarzenie dramatyczne"

– W Kościele katolickim w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wypowiedziano posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. Mimo wyraźnego zakazu Watykanu biskupi z tych krajów deklarują, że błogosławią i będą błogosławić związki gejowskie – pisze Paweł Chmielewski w artykule „Głosiciele złej nowiny”.

– Tradycyjne wspólnoty katolickie zwiększyły w dobie pandemii swoją rozpoznawalność i odziaływanie. Mniejszości wygrały w różnych krajach sądowe batalie o swobodę kultu w kontekście restrykcji. A polski Episkopat zauważył pociąg młodego pokolenia katolików do tradycyjnej liturgii łacińskiej –zauważa Wojciech Golonka w tekście „Renasans Tradycji?”.

