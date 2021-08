"Górę wzięła nienawiść i zacofanie". Budka atakuje małopolskich radnych

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego radni decydowali czy odwołać deklarację sprzeciwiającą się ideologii LGBT, przyjętą w kwietniu 2019 roku.

Po burzliwej, czterogodzinnej dyskusji przystąpiono do głosowania. Ostatecznie 23 spośród 39 radnych zagłosowało za pozostawieniem deklaracji w mocy. Za głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko byli politycy Platformy Obywatelskiej, PSL, oraz Tomasz Urynowicz, który jeszcze do niedawna był członkiem klubu PiS. Polityk we wtorek ogłosił jednak, że opuszcza klub.

Na radnych wywierana była szczególna presja. Komisja Europejska zagroziła bowiem, że w przypadku pozostawienia deklaracji w mocy, Małopolska może stracić szansę na otrzymanie unijnych funduszy. Chodzi o 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld złotych.

O nieuchylanie deklaracji apelowali m.in. metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski oraz była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło.

Krytyka ze strony opozycji

Na krakowskich radnych spadła fala krytyki ze strony polityków opozycji. Podkreślano, że decyzja o rezygnacji z ogromnych środków finansowych z Brukseli to poważny błąd.

Głos w sprawie zabrał także Borys Budka. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej zdecydowanie zaatakował małopolskich polityków. Oskarżył również abp. Jędraszewskiego i premier Szydło.

"W małopolskim sejmiku górę wzięła nienawiść i zacofanie. Jeśli prawdą jest, że za tą decyzją stoi arcybiskup i była premier, to w przypadku utraty środków europejskich będzie to ich osobista odpowiedzialność. Taka postawa dyskwalifikuje zarówno polityka jak i duchownego. Wstyd" – napisał Budka.

twitter

Deklaracja radnych

Deklaracja została uchwalona podczas posiedzenia sejmiku w dniu 29 kwietnia 2019 roku. Za głosowało wtedy 22 radnych, 9 było przeciw. 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Dokument wyrażał sprzeciw radnych dla "pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT". Jak określono w deklaracji, cele tej ideologii "naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny".

"Jako Radni Województwa Małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia" – czytamy w deklaracji.

Czytaj też:

Budka w Sejmie: Niczym nie różnicie się od Putina