Kabareciarz z "Ani Mru-Mru" w koszulce "je*ać PiS". Radna: Przedstawiciel kuwety

Marcin Wójcik opublikował zdjęcie, an którym pozuje w wulgarnej koszulce. To wywołało oburzenie u radnej z PiS Małgorzaty Jacyny-Witt, zasiadającej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Polityk opublikowała obszerny wpis, w którym wyraziła, co myśli o kabareciarzu.

"W mediach społecznościowych mamy wysyp (osób - red.), którym wydaje się, że są artystami" – rozpoczęła swój wpis.



"Nikt, kto ma odrobinę oleju w głowie, zero kompleksów i dużo klasy - na występy takich "artystów" nie powinien chodzić. To przedstawiciele nie kultury, a kuwety. Ich nazwiska ulegną zapomnieniu, w przeciwieństwie do tak kultowych i wybitnych postaci jak Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski, Kalina Jędrusik i inni" – przekonuje polityk.



Jacyna-Witt dodaje, że kultura w ostatnim czasie sztuka jest podporządkowana politycznym interesom opozycji. Polityk dodaje, że w przeszłości sama optowała za stworzeniem regionalnych fundacji, które wspierałyby finansowo ważne dla całości społeczeństwa wydarzenia artystyczne w całej Polsce. "Niestety, bez możliwości "kupienia" określonych przedstawień, w sfinansowanych przez wszystkich podatników obiektach kultury zarządzanych przez Platformę Obywatelską, będziemy nękani lewackimi (po)tworami bądź błazenadą importowanej sieczki serialowej, zwanej »artystami«" – podsumowuje.



Osiem gwiazdek

Wulgarne hasło pojawiło się w okolicach wyborów prezydenckich w 2020 roku i od tego czasu jest używane przez przeciwników ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

W grudniu ubiegłego roku posłanka Platformy Jagna Marczułajtis-Walczak zszokowała użytkowników tej platformy udostępniając zdjęcie choinkowej "ozdoby", na której znalazło się osiem gwiazdek.

Wulgarne hasło było bardzo popularne podczas protestów zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego, jednak od tamtego czasu jest obecne na większości manifestacji antyrządowych.

