Mazurek: Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd

Beata Mazurek stwierdziła, że Niemcy i Rosja zawarły sojusz. Jej zdaniem tak jak Moskwa chce zainstalować na Ukrainie podległy sobie rząd, tak samo Niemcy planują postąpić z Polską. Europoseł ocenia, że kandydatem Berlina na przyszłego polskiego premiera jest Donald Tusk.

"Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd, z Tuskiem na czele. Natomiast Rosja na Ukrainie. Co za zbieżność. Sojusz wchodzi w nową fazę. Powtórzę, imperializm i przestrzeń życiowa, to ogromne zagrożenie dla pokoju" – napisała Mazurek na Twitterze.

W niedzielę Mazurek przekonywała z kolei, że Europejska Partia Ludowa chce obalić polski rząd. W ten sposób odniosła się do słów Estebana Gonzáleza Ponsa, polityka EPL, który stwierdził, że spróbuje "pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze".

"Bezczelne słowa. EPL, chce pomóc Tuskowi obalić demokratycznie wybrany rząd. Dla opozycji, nie ma granicy kompromitacji" – stwierdziła Mazurek.

Powrót z Brukseli

Były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk wrócił do krajowej polityki na początku lipca 2021 roku i objął funkcję p.o. szefa Platformy Obywatelskiej. W wyniku wewnętrznych wyborów w PO, które przeprowadzono w październiku 2021 roku, Tusk oficjalnie został wybrany na przewodniczącego partii, będąc jedynym kandydatem i otrzymując 97,4 proc. głosów.

Od powrotu do polskiej polityki Donald Tusk nawołuje opozycję do zjednoczenia i wystawienia wspólnej listy wyborczej. Jego zdaniem to jedyny sposób na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak politycy pozostałych partii opozycyjnych.

