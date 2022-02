Ostaszewska broni Żulczyka. "Coraz silniej doskwiera nam cenzura"

– Uważam, że coraz silniej doskwiera nam cenzura. Wypowiedzi wyrwane z kontekstu nie dają całego obrazu. Jakub Żulczyk w swojej mowie fantastycznie motywował i wyjaśniał, dlaczego użył takiego sformułowania i co za tym stało. Podpisuję się pod tym, co mówił. To było bardzo mądre wyjaśnienie. Musimy walczyć o wolność słowa – stwierdziła gwiazda w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.

W styczniu Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie literata Jakuba Żulczyka, który był oskarżony o znieważenie prezydenta, po tym jak w internetowym wpisie nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Sąd uznał, że wpis należy traktować jako satyryczny felieton o niskiej szkodliwości społecznej.

Prokuratura wnosi apelację

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o skierowaniu apelacji od orzeczenia sądu. W ocenie śledczych wyrok dotknięty jest szeregiem uchybień, w związku z czym wnoszą o jego uchylenie. Prokuratura argumentuje, że przedmiotem sprawy nie był wpis oskarżonego jako taki i zawarta w nim krytyka prezydenta. Według prokuratury poza ramami tego rodzaju dopuszczalnej krytyki leży jednak bezprawna forma, jaką posłużył się w ostatnim zdaniu swego wpisu Żulczyk.

W uzasadnieniu apelacji prokuratura wskazała m.in., że sąd bezpodstawnie stwierdził, iż zawarta we spornym poście zniewaga miała charakter marginalny, ponieważ - zdaniem prokuratury - niewątpliwie wzbudziła ona daleko idący oddźwięk społeczny.

Żulczyk znieważył prezydenta Dudę?

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy postu, który Żulczyk opublikował na swoim profilu na Facebooku w listopadzie 2020 roku w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Pisarz napisał w nim, że "Andrzej Duda jest debilem". W marcu ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Jakubowi Żulczykowi zarzucono popełnienie czynu zabronionego polegającego na publicznym znieważeniu w dniu 7 listopada 2020 r. na otwartym profilu w serwisie społecznościowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

