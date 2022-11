Szef NATO w Wielkiej Brytanii: Jestem zdumiony tym, co zobaczyłem

Szef NATO dołączył do brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a w południowo-wschodnim mieście Lydd, gdzie ukraińscy żołnierze szkolą się z udziałem brytyjskich, kanadyjskich i litewskich instruktorów.

Stoltenberg powiedział, że uważa szkolenie ukraińskich sił zbrojnych za "ważny przykład tego, jak Wielka Brytania, która jest bardzo cennym sojusznikiem NATO, przyczynia się do osiągnięcia prawdziwych zmian".

Stoltenberg chwali ukraińskich żołnierzy

– Jestem zdumiony tym, co zobaczyłem. Widziałem umiejętności, poświęcenie ukraińskich żołnierzy, którzy tutaj trenują. To inspirujące, jak wiele się uczą, jak wiele mogą osiągnąć w zaledwie kilka tygodni i jestem pewien, że wniesie to prawdziwy wkład na polu bitwy – powiedział Stoltenberg, cytowany w środę przez agencję UNIAN.

Na początku września brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rozszerzenie programu szkoleniowego dla ukraińskich żołnierzy. Do 14 września około 5 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy przeszło szkolenie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Mówi się, że od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. państwa członkowskie NATO, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Turcja, zorganizowały szkolenia dla tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Putin prowadzi największą wojnę w Europie od 1945 r.

Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję sankcje ze strony USA, UE i innych krajów zachodnich.

Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zajętego siłą Krymu za rosyjski.

Ukraińcy przygotowują się obecnie na prawdopodobnie najtrudniejszą zimę we współczesnej historii kraju. W obliczu niepowodzeń Rosji na polu bitwy Kreml zastosował taktykę wojny totalnej i próbuje zniszczyć cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Czytaj też:

Wiadomo, co Rosja dała Iranowi w zamian za drony