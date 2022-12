"Nie będziemy rozmawiać na takich warunkach". Ławrow ostro odpowiada Zełenskiemu

– Moskwa nie będzie negocjować z Kijowem w oparciu o formułę pokojową zaproponowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – poinformował w czwartek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti, że pomysł Zełenskiego, by z pomocą Zachodu wypędzić rosyjskie wojska z Donbasu, Krymu, Zaporoża i Chersoniu, jest „złudzeniem”. Odrzucił też pomysł, że Kijów uzyska reparacje lub że Rosja stanie przed sądami międzynarodowymi.

– Nie będziemy z nikim rozmawiać w takich warunkach – powiedział Ławrow. Szef rosyjskiego MSZ podkreślił jednak, że Rosja pozostaje otwarta na rozwiązania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny.

Ukraiński plan pokojowy

Zełenski przedstawił światowym przywódcom 10-punktową formułę pokojową Ukrainy na szczycie Grupy 20 na Bali w Indonezji w listopadzie.

Kroki obejmują drogę do bezpieczeństwa nuklearnego, bezpieczeństwa żywnościowego, specjalny trybunał dla rosyjskich zbrodni wojennych oraz ostateczny traktat pokojowy z Moskwą. Wezwał także przywódców G20 do wykorzystania całej swojej siły, aby „zmusić Rosję do rezygnacji z nuklearnego szantażu” i wprowadzenia pułapu cenowego na energię importowaną z Moskwy.

Podczas swojego przemówienia w Kongresie USA w zeszłym tygodniu Zełenski stwierdził, że prezydent USA Joe Biden poparł plan.

Kreml mówi "nie"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że pokojowy plan rozwiązania konfliktu na Ukrainie jest niemożliwy, ponieważ Kijów "nie uwzględnia aktualnych realiów". Według niego nie będzie możliwe rozwiązanie sytuacji na drodze dyplomatycznej, jeśli Ukraina nie uzna czterech swoich regionów za rosyjskie.

Władze w Kijowie od dawna stoją na stanowisku, że nie podejmą żadnych rozmów z Moskwą, dopóki wszystkie rosyjskie wojska nie zostaną wycofane z terytorium Ukrainy i dopóki Rosja nie uzna ukraińskich granic z 1991 r.

