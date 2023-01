Leopardy dla Ukrainy? Doradca prezydenta wskazał warunek

Pytanie zadał Łukasz Jankowski podczas porannej audycji na antenie Radia WNET. Prezydencki doradca przyznał, że temat istnieje, ale Polska nie wykona żadnego ruchu sama.

Doradca prezydenta: Wyłącznie w ramach szerszego porozumienia

– Jeśli miałoby dojść do faktu polegającego na przekazaniu jakiejś ilości polskich Leopardów, to oczywiście wyłącznie w ramach szerokiego porozumienia, szerokiego przedsięwzięcia innych państw, które tymi czołgami dysponują i proporcjonalnie do właśnie tej siły militarnej pancernej, tych wszystkich państw, które w tym porozumieniu będą uczestniczyć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan prezydent dzisiaj również i w tej sprawie zaprosił do swojego pałacu pana premiera i ministra obrony narodowej, też najważniejszych dowódców wojskowych. Myślę, że to będzie też tematem tych konsultacji – powiedział Paweł Szrot.

Prowadzący przypomniał, że Polska podarowała Ukrainie już kilkaset czołgów w zasadzie nie dostając od NATO nic w zamian. – Czy jest możliwość przekazania Leopardów bez zapewnienia, że dostaniemy z Ameryki albo z innych państw zadośćuczynienie – chciał wiedzieć.

Szrot powiedział, że do Polski napływają zakupione czołgi z USA i z Korei Płd. – Spodziewalibyśmy się, że nasi sojusznicy docenią polskie zaangażowanie i będą rekompensować nam te wsparcie –powiedział polityk, argumentując że Polska chroni flankę Sojuszu.

Leopard 2 dla Ukrainy? "WSJ" pisze, że Polska to rozważa

"The Wall Street Journal" napisał w piątek, że polski rząd rozważa prośbę Ukrainy o wysłanie jej swoich czołgów Leopard 2. Amerykański dziennik podał tę informację, powołując się na szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomira Dębskiego oraz urzędnika z Czech ściśle zaangażowanego w proces organizowania i wysyłania zachodniej broni na Ukrainę.

Według szefa PISM, Polska planuje pozbycie się wszystkich Leopardów, jednak tempo ich darowania zależy od tempa dostaw czołgów kupowanych przez Polskę ze Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej. – To nie jest kwestia czy, ale kiedy – powiedział "WSJ" Dębski.

Czołgi Leopard 2 są znacznie ciężej opancerzone i lepiej chronione przed pociskami przeciwpancernymi niż pojazdy oferowane dotychczas przez Francję, Niemcy i Stany Zjednoczone.

– Sami, jako Polska, bez szerszej koalicji nie zamierzamy teraz przekazywać czołgów Leopard 2 Ukrainie – poinformował premier Mateusz Morawiecki, zapytany o doniesienia "WSJ" przez dziennikarzy.

