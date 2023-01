Senator KO: Przywilejów katolików jest za dużo. Trzeba je zmniejszyć

Sławomir Nitras ma z ramienia Platformy Obywatelskiej odpowiadać za uczciwość jesiennych wyborów parlamentarnych. – Naszą odpowiedzą na zagrożenie fałszowaniem wyborów jest przygotowanie wielkiej, obywatelskiej akcji, której celem będzie przypilnowanie wyborów – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

– Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Będzie on przygotowywał obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami – stwierdził były premier.

Borowski o decyzji Tuska

W poniedziałek w Radiu Zet decyzję Donalda Tuska skomentował Marek Borowski. – Pani mi zadaje pytania personalne, że tak powiem – zwrócił się do dziennikarki senator, zapytany o działalność Sławomira Nitrasa. – Uważam, że ta sprawa należy do kompetencji przewodniczącego. Ja mam do przewodniczącego zaufanie. Jeżeli przewodniczący wskazał kolegę Nitrasa, to co ja będę filozofował, czy Nitras dobry czy niedobry? – mówił polityk.

Borowski odniósł się przy tym do kontrowersyjnej wypowiedzi Nitrasa o opiłowaniu katolików z przywilejów. – Uważam, że tych przywilejów jest za dużo i trzeba je zmniejszyć. Oczywiście, jeżeli użyje się sformułowania, które może być różnie interpretowane, jak opiłowywanie katolików, to potem się ryzykuje, że to może być interpretowane inaczej, czyli jako jakieś dyskryminowanie katolików, co w ogóle nie może mieć miejsca – oznajmił.

Przywileje katolików?

Senator KO wytłumaczył także, jaki jest – w jego odczuciu – problem z rzekomymi przywilejami dla katolików w Polsce.

– Po pierwsze – jest Fundusz Kościelny. Tam są różne wydatki. Z niektórych naprawdę trzeba zrezygnować. Poważniejsza rzecz to nie jest kwestia nauczania religii w szkołach, bo uważam, że jeśli to dla rodziców jest wygodne, jeśli chcą, żeby to się w szkołach odbywało, to niech się odbywa, natomiast chodzi o kwestię płacenia za to z budżetu państwa – powiedział Borowski. – Niech płaci Kościół – dodał.

Czytaj też:

Kidawa-Błońska: Nitras to świetny organizator, pełen pozytywnej energiiCzytaj też:

Tusk mówi o fałszowaniu wyborów. Bielan przypomina, co się działo w 2011 roku