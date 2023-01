Rosyjski propagandysta: Europa jest okupowana przez szumowiny

Władimir Sołowjow to jeden z głównych propagandystów Kremla i Władimira Putina. Niedawno, w przypływie wściekłości, zażądał wysłania rosyjskich wojsk na Berlin. Narzekał też na Francję, a to z powodu zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona o gotowości do przekazania Ukrainie lekkich czołgów AMX-10 RC.

– Musimy wysłać wojska do Berlina i nigdy go nie opuszczać! – powiedział w napadzie złości Sołowjow. I dodał, że skoro Francja chce przekazać Kijowowi swoje pojazdy, to Rosjanie powinni wkroczyć także do Paryża.

Kremlowski propagandysta skrytykował również byłych przywódców Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej, którzy – jego zdaniem – byli "zbyt pobłażliwi" dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – Głupcy! Gorbaczow, Jelcyn! Kto wyprowadził nasze wojska z Europy Wschodniej?! Głupi Chruszczow zamknął naszą bazę wojskową w Finlandii! Wszyscy ci ludzie schowaliby się teraz, milczeliby. Nie byłoby sankcji, nic! – mówił w swoim programie emitowanym w rosyjskiej telewizji państwowej.

Sołowjow: Nazistowskie zera!

Teraz Władimir Sołowjow ostro krytykuje dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy przez zachodnie kraje. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone i Niemcy ogłosiły w zeszłym tygodniu, że dostarczą Ukrainie łącznie 31 czołgów Abrams M1 i 14 czołgów Leopard 2. Cała zachodnia koalicja pancerna ma obejmować co najmniej 10 krajów europejskich, w tym Polskę.

– Maszyn będzie więcej. Oni dostarczą wszystko. Mówię to już od jakiegoś czasu. Ci dranie będą też rehabilitować Hitlera za naszego życia. (...) III wojna światowa trwa, a Zachód wrócił do swoich nazistowskich korzeni. Niemcy zmęczyły się ukrywaniem swojej nazistowskiej natury, a Ameryka w końcu otwarcie przyznała się do swoich nazistowskich zwyczajów – oznajmił Władimir Sołowjow, ubrany w trakcie programu w bluzę z literą "Z", która jest rosyjskim symbolem zwycięstwa wojennego.

– Europa jest okupowana przez szumowiny, takie jak Borrell, Scholz i Baerbock. Nazistowskie zera! Posyłają czołgi, żeby zabijały rosyjskich żołnierzy na rosyjskich ziemiach – grzmiał.

