– Warszawa usilnie stara się ukryć dowody świadczące o tym, że duża liczba jej obywateli bierze udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie przy bezpośrednim namowach władz, choć jest to rażące naruszenie polskiego prawa – przekonywała Zacharowa podczas briefingu w Moskwie.

Dalej mówiła, że "Polska od dziesięcioleci angażuje się także w szkolenie ukraińskich bojowników". – Trenowali tych, którzy później udawali pokojowych demonstrantów, ale w rzeczywistości popełniali okrucieństwa i morderstwa, szczególnie podczas wydarzeń na Majdanie w 2014 r. – powiedziała.

– Takie działania Warszawy wyraźnie wskazują na awanturnictwo polityczne, które jest typowe dla polskiego reżimu. Swoją drogą, to właśnie to wielokrotnie pogrążało kraj w katastrofie – oceniła.

Zacharowa: Błaszak unika odpowiedzi

Zacharowa podkreśliła również, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w audycji telewizyjnej unikał bezpośredniej odpowiedzi na pytanie o udział obywateli polskich w działaniach wojskowych na Ukrainie.

Rzeczniczka MSZ Rosji nawiązała w ten sposób do wywiadu szefa MON w Polsat News z 13 lutego. Błaszczak zapytany o liczbę polskich żołnierzy walczących na Ukrainie odparł, że "to nie są duże liczby" i że "problem, o którym mówi opozycja został sztucznie wyolbrzymiony". Jednocześnie minister nie odpowiedział na pytanie w sprawie przegłosowania przez Sejm ustawy abolicyjnej dla polskich żołnierzy wracających z wojny.

Zgodnie z kodeksem karnym, za "przyjmowanie obowiązków wojskowych w obcym wojsku" grozi więzienie. By zmienić sytuację Polaków, którzy jako ochotnicy walczą w Ukrainie, posłowie w grudniu ubiegłego roku złożyli projekt likwidujący karę w takich przypadkach. Mimo ponadpartyjnej zgody w tej sprawie ustawa nadal jest w tzw. sejmowej zamrażarce, co oznacza, że nie trafiła jeszcze do prac w Sejmie.

