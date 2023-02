Kierwiński broni Sikorskiego: Człowiek o gigantycznej renomie

– To zresztą potwierdza każda jego bytność na Zachodzie, każdy wykład który ma na Zachodzie – wychwalał Sikorskiego Kierwiński w Polskim Radiu 24.

Polityk zapytano też, jaką rolę w przyszłym rządzie opozycji mógłby pełnić Sikorski. Przypomnijmy, że w przeszłości europoseł był ministrem obrony narodowej oraz szefem dyplomacji. – Nie będę dzielił stanowisk w żadnym rządzie, dopóki opozycja nie wygra wyborów. (…) Jeżeli pyta mnie pan, czy Radosław Sikorski jest politykiem o gigantycznym, międzynarodowym doświadczeniu i czy ma papiery, żeby pełnić najważniejsze funkcje w kraju, to tak, pełnił te funkcje i pełnił je bardzo, bardzo dobrze – ocenił Marcin Kierwiński.

Prowadzący audycję dopytał wówczas, czy Kierwińskiego nic nie niepokoi w wypowiedziach Sikorskiego. Dlaczego mam się odcinać od Radosława Sikorskiego? On dzisiaj stoi bardzo twardo po stronie cywilizowanej Europy i po stronie Ukrainy. To nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o aktualnie rządzących – odparł polityk PO, przypominając dobre relacje PiS z premierem Węgier.

Kukiz o Sikorskim: Dureń albo sprzedajna szmata

O Sikorskim głośno było ostatnio w kontekście rewelacji podanych przez holenderski dziennik "NCR" na temat polskiego europosła Radosława Sikorskiego.

Odnosząc się do kolejnej afery związanej z działalnością polityka, lider Kukiz'15 nie żałował byłemu szefowi MSZ ostrych słów. – Sikorski jest albo kompletnym durniem albo sprzedajną szmatą – mówił Kukiz.

– To jest troszeczkę, tak jakby Radosław Sikorski brał pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości w zamian za jakieś tam konsultacje. Nie wiem, skąd on ma te (pozostałe - red.) pół miliona dodatkowo i nie będę się na ten temat wypowiadał, ale rozumiem, że to stąd jest ten jego odlot. Tyle kasy, to rzeczywiście można odlecieć i czuć się nadczłowiekiem – mówił dalej polityk.

