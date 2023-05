Tusk i Trzaskowski w Krakowie. Poręba: Dziś na scenie znane trutnie

Podczas weekendowej konwencji programowej PiS zapowiedziano, że w 2024 r. ma nastąpić: podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 złotych; wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia; zniesienie opłat za korzystanie z autostrad zarządzanych przez państwo i firmy prywatne. Jednak w trakcie wydarzenia nie podano szacunkowych kosztów propozycji ani metod ich sfinansowania, na co zwrócili uwagę analitycy.

Propozycje PiS wywołały lawinę komentarzy i stały się punktem odniesienia dla polityków opozycji, którzy będą musieli przedstawić własne, skuteczne rozwiązania, aby przekonać do siebie Polaków.

Taką próbę podjął w poniedziałek w Krakowie Donald Tusk. Przewodniczący PO zaproponował waloryzację świadczenia Rodzina 500 plus już od czerwca tego roku (a nie od stycznia 2024 r., jak chce tego rząd) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku.

– Jeśli chcemy naprawdę zadośćuczynić także tym, którzy ciężko pracują, nie mają znajomych w PiS-ie, rad nadzorczych, Bielan im nie zapłaci z dotacji na badania naukowe, a Ziobro z funduszu solidarności im nie da pieniędzy, więc pomyślmy o tych pracujących i to drugie "sprawdzam". Przegłosujmy tego samego dnia tę kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie – powiedział były premier.

Jastrzębowski i Poręba komentują

Propozycję zwiększenia kwoty wolnej od podatku skomentował w mediach społecznościowych Sławomir Jastrzębowski. Felietonista "Do Rzeczy" przypomniał, ile wynosiła rzeczona kwota w czasach rządów PO-PSL.

"Tusk chce, żeby PiS podniósł kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. Kiedy PO zaczynała rządy wynosiła 3089 zł, kiedy kończyła 3091. 2 złote zmiany. 2 złote! Ja niestety pamiętam..." – napisał Jastrzębowski na Twitterze.

Do wpisu dziennikarza odniósł się europoseł PiS Tomasz Poręba. Nawiązując do nazwy weekendowej konwencji - "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości - polityk skrytykował liderów PO.

"Po zakończonym #ProgramowyUL #NoweKonkretyPiS dziś na scenie znane trutnie:) Niewiarygodne, bez pomysłu, które gdy rządziły kazały pszczołom pracować do 67roku życia za 5PL/1h, zabrały z ich emerytur 150 mld, a teraz chcą do władzy by znów mówić Polakom miodu nie ma i nie będzie" – stwierdził polityk.

twitterCzytaj też:

Poręba: Idea PO to głównie idea hejtu. PiS chce pokazać kontrastCzytaj też:

Poręba: Będzie nowoczesna formuła. Jesteśmy pracowici jak pszczoły