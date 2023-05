Ostre słowa w Sejmie "Dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego"

– Przestańcie kpić. Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie 500+, drwiliście z polskich rodzin, udowadnialiście, że polskie rodziny nie będą wiedziały, na co wydać świadczenie. My dokonaliśmy tak naprawdę przewrotu kopernikańskiego, kiedy wy głosowaliście, wstrzymując się popieranie tej ustawy – mówiła w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– My wprowadzamy kolejny krok i nie jest to jedyne rozwiązanie, przecież przez cały czas pracy Prawa i Sprawiedliwości świadczenie 500+, Rodzinny Kapitał opiekuńczy, Dobry Start, świadczenie matczyne i moglibyśmy wymieniać z programem Maluch+ włącznie – dodała polityk, zwracając się do opozycji.

– Nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane, że nie wiemy, gdzie jest włącznik niskie, wysokie ceny. Wy drwicie z Polaków, co opowiadacie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, was szef szanowny pan Donald Tusk, jak wypowiada się o Polakach. Hańba. To jest wstyd, nie wypada polskiemu parlamentarzyście w ten sposób się wypowiadać – podkreśliła dalej minister.

Podniesienie świadczenia 500 Plus

Przypomnijmy, że w połowie maja, podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus, tak aby od przyszłego roku świadczenie to wynosiło 800 złotych. W odpowiedzi lider PO Donald Tusk zaproponował, aby podnieść świadczenie już od czerwca bieżącego roku.

Koszt waloryzacji programu to około 24 mld złotych. – To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

