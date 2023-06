Lednica 2023. Prymas Polski: Jesteście żywym Chrystusowym Kościołem

– To już po raz 27, gdy spotykamy się na Lednicy. To właśnie tutaj, między Gnieznem a Poznaniem, w samym sercu piastowskiej ziemi rozumiemy lepiej, że wiara choć może mieć tysiącletnią tradycję, jest żywa i młoda. I za to świadectwo, a więc za waszą obecność, za to, że jesteście dziś tutaj, razem, serdecznie wam dziękuję – mówił arcybiskup gnieźnieński, rozpoczynając, jak co roku, czuwanie modlitewne młodych na Polach Lednickich k. Gniezna.

Młodzi zjeżdżali na to miejsce od rana. Czekając na oficjalny start spotkania, słuchali konferencji, śpiewali, tańczyli, modlili się, pytali i otrzymywali odpowiedź m.in. w sakramencie pokuty i pojednania – relacjonuje Katolicka Agencja Informacyjna.

– W czasie każdej Eucharystii słyszymy słowa: "oto Baranek Boży", a dziś chcemy dodać: idź za Barankiem. Tak, idź za Jezusem, idź za tym, który zgładził twój grzech. Tak wielu księży posługuje w tym momencie na polach spowiedzi. Tak, odważ się pójść za Barankiem, pozwól Mu wziąć na siebie twój grzech, zgładzić twój grzech w sakramencie pojednania – zachęcał młodych abp Wojciech Polak.

Prymas nawiązał też do wielkowiekowej historii Lednicy, która była świadkiem drogi Ottona III pielgrzymującego do Gniezna, do grobu swojego przyjaciela – św. Wojciecha, którego relikwie rokrocznie towarzyszą młodym pod Bramą Rybą. Dzięki takim znakom – zauważył abp Polak – "możemy lepiej zrozumieć, że tu są nasze korzenie, jednocześnie Duch Święty pokazuje nam, że nie jesteśmy jedynie odtwórcami przeszłości".

– Jesteśmy, jesteście żywym Chrystusowym Kościołem, jesteście nadzieją – wołał prymas Polski, prosząc młodych, by dawali świadectwo, aby inni mogli usłyszeć, kim są ci, którzy idą za Barankiem, którzy poszli za Jezusem i swoją radością, swoim entuzjazmem, swoją dobrocią świadczą o tym, że On jest.

