"Mamy mocne dowody". Bąkiewicz: Złożyłem zawiadomienie na Trzaskowskiego

W poniedziałek przed stołecznym ratuszem odbyła się konferencja prasowa Roberta Bąkiewicza, podczas której poinformowano o złożeniu zawiadomienia do prokuratury na działalność prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Zdaniem Bąkiewicza, prezydent stolicy "od wielu lat notorycznie, z premedytacją organiczna wolność do zgromadzeń". Co więcej, są na to "mocne dowody". Uczestnicy konferencji powołali się na czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym potwierdzono, że Marsz Powstania Warszawskiego jest wydarzeniem cyklicznym. Stołeczny ratusz twierdził, że jest inaczej.

– Nie istnieje żaden przepis prawa, który nadawałby prezydentowi miasta kompetencje do zaskarżania decyzji wojewody o nadaniu statusu zgromadzenia cyklicznego. Prawo przewiduje jedynie zaskarżenie decyzji o odmowie nadania takiego statusu przez samego wnioskodawcę – powiedział Bąkiewicz.

Prezydentowi Warszawy grożą 3 lata więzienia.

Spór o marsz

Marsz w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 odbywa się w stolicy od kilku lat. Organizatorami są Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", Roty Niepodległości oraz Straż Narodowa. Ostatnią decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marsz Powstania 1 sierpnia nie miał statusu wydarzenia cyklicznego.

Organizatorzy stołecznego pochodu wnioskowali u wojewody o status imprezy cyklicznej do 2024 roku. Ówczesny wojewoda Konstanty Radziwiłł wyraził na to zgodę, ale władze miasta postanowiły się odwołać. Decyzję wojewody mazowieckiego uchylił ostatecznie sąd apelacyjny. Nic nie dała prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wtedy skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Ostatecznie SN wyraził przyznał rację Robertowi Bąkiewiczowi. Marsz będzie miał od teraz charakter wydarzenia cyklicznego.

