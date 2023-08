Graham zamieścił wpis w mediach społecznościowych skierowany, jak sam napisał, do "rosyjskich przyjaciół", którzy mówią o użyciu broni nuklearnej na Ukrainie.

"Musicie zrozumieć, że byłby to atak na samo NATO, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy do terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego" – napisał na Twitterze amerykański senator.

"Czas wytrzeźwieć, uświadomić sobie, że wasza barbarzyńska inwazja na Ukrainę nie działa, wycofać się i uratować wielu młodych Rosjan od bezsensownej śmierci" – dodał senator.

Do swojego komentarza dołączył link do artykułu o groźbach Dmitrija Miedwiediewa.

Co powiedział Miedwiediew

Były prezydent Rosji stwierdził w jednym ze swoich ostatnich wpisów w mediach społecznościowych, że wysiłki rosyjskich żołnierzy podejmowane w celu odparcia zbiorowej ofensywy Ukrainy i Zachodu są oczywiste dla "wszystkich przyzwoitych ludzi”. Ale co najważniejsze, rosyjska armia swoją obecnością na Ukrainie ratuje świat przed katastrofą nuklearną.

"Wszakże jeśli sobie wyobrazić, że ofensywa «Ukrobanderowców» przy wsparciu NATO zakończyłaby się sukcesem i odebrano by część naszej ziemi, to musielibyśmy uciekać się do użycia broni jądrowej zgodnie z zasadami Dekretu Prezydenta Rosji z dnia 2 czerwca 2020 r. Po prostu nie ma innego wyjścia. Dlatego nasi wrogowie powinni modlić się za naszych żołnierzy. Oni zapobiegają wybuchowi globalnego pożaru nuklearnego" – napisał Dmitrij Miedwiediew na swoim koncie na Telegramie.

Biały Dom reaguje na wpis Miedwiediewa

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan określił retorykę Miedwiediewa jako "lekkomyślną i nieodpowiedzialną”. Wskazał, że jak dotąd Stany Zjednoczone nie odnotowały żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej.

– Użycie broni nuklearnej na Ukrainie – lub gdziekolwiek indziej – byłoby katastrofalne dla świata i miałoby poważne konsekwencje dla Rosji – powiedział Sullivan.

