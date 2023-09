Rzymkowski: Dzisiejsze zmiany w programie "Poznaj Polskę" to rewolucja

DoRzeczy.pl: Dzisiejszy program ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość to wsparcie dla uczniów, którzy będą mogli wyjeżdżać na jedno i dwudniowe wyjazdy szkolne z dofinansowaniem państwa. Opozycja jednak twierdzi, że ten program, to tak naprawdę nic nowego.

Tomasz Rzymkowski: To rewolucja, jeśli chodzi o program „Poznaj Polskę”. To sytuacja, w której nie ma konkursu zgłoszeń szkół i klas, które miałyby jechać na wycieczkę. Każdy uczeń będzie miał prawo z tego programu skorzystać. To wszystko oznacza radykalne zwiększenie budżetu tego programu. Pod tym względem to nowość. Do tej pory przez pięć edycji programu skorzystało z niego milion uczniów z polskich szkół. Teraz tylko w jednym roku skorzysta z niego pięć i pół miliona uczniów. To wielka różnica, nie da się tego nie zauważyć.

Spodziewają się państwo, że ten program wesprze polską turystykę?

Spodziewam się przede wszystkim tego, że ten program wesprze polskie instytucje kultury, muzea, miejsca pamięci narodowej. Te miejsca znajdują się w wykazie, które w ramach programu „Poznaj Polskę” można zwiedzać. To trzysta miejsc, a wśród nich są najważniejsze polskie muzea, zamki, pałace, świątynie. To miejsca, które każdy Polak powinien znać, na dodatek to w nich odbywają się żywe lekcje historii.

No właśnie, można zauważyć, że wspierają państwo przenoszenie nauki do tego typu miejsc. W trakcie kampanii pojawiła się m.in. propozycja dofinansowania Muzeum Powstania Warszawskiego, które było przełomowym miejscem, jeśli chodzi o współczesne muzealnictwo.

Oczywiście. To nie tylko Muzeum Powstania Warszawskiego, ale to dziesiątki muzeów, które chcą otwierać się na ścieżkę edukacyjną, nie tylko po to, żeby realizować podstawę programową takich przedmiotów jak historia, historia i teraźniejszość, język polski, czy geografia, ale również poszerzyć tę wiedzę, zachęcić do zgłębiania zagadnień związanych z danym przedmiotem lub placówką muzealną. Chcemy tu osiągnąć efekt synergii.

