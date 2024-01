UE pełna obaw. Unijny komisarz przypomniał słowa Trumpa

Jeden z najważniejszych przedstawicieli Unii Europejskiej opowiedział, jak kilka lat temu ówczesny prezydent USA Donald Trump w prywatnej rozmowie ostrzegał, że Stany Zjednoczone nie przyjdą z pomocą Europie, jeśli ta zostanie zaatakowana militarnie.

– Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy z pomocą i wsparciem – miał powiedzieć Trump przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 r. na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Słowa byłego prezydenta USA przytoczył w rozmowie z "Politico" Thierry Breton, unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego,

– Nawiasem mówiąc, NATO jest martwe i my odejdziemy, opuścimy NATO – miał także powiedzieć Trump i dodał: "A tak przy okazji, jesteście mi winni 400 mld dolarów, ponieważ nie zapłaciliście, Niemcy, tego, co mieliście zapłacić za obronę".

UE pełna obaw

Jako komisarz odpowiedzialny za unijną politykę przemysłową i program obronny Breton nalegał, aby UE zwiększyła jej własne zdolności w zakresie obronności w obliczu wojny Rosji na Ukrainie. We wtorek uruchomiono unijny fundusz o wartości 100 miliardów euro na zwiększenie europejskiej produkcji broni.

– Teraz bardziej niż kiedykolwiek wiemy, że jesteśmy oczywiście zdani na siebie. Jesteśmy członkami NATO, prawie wszyscy. Oczywiście, mamy sojuszników, ale nie mamy innego wyjścia, jak tylko radykalnie wzmocnić ten komponent, aby być gotowym na wszystko, co się stanie – powiedział Breton.

Rządy krajów europejskich poważnie obawiają się, że jeśli Donald Trump wróci do Białego Domu, nie tylko trwale wstrzyma pomoc dla Ukrainy, ale może także poważnie osłabić NATO. Taką opinię w rozmowie z dziennikiem "The New York Times" anonimowo przedstawiło wielu europejskich dyplomatów i urzędników.

