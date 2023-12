Trump wykluczony z udziału w prawyborach w kolejnym stanie

Sekretarz stanu Maine Shenna Bellows z Partii Demokratycznej uznała, że Trump, faworyt prawyborów organizowanym przez Partię Republikańską, doprowadził do buntu, rozpowszechniając fałszywe oskarżenia o oszustwach wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r., a następnie wezwał swoich zwolenników do marszu na Kapitol, by powstrzymać Kongres przed zatwierdzeniem wyniku wyborów.

Bellows podjęła decyzję powołując się na fragment 14. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, który mówi, że urzędu z wyborów nie może obejmować osoba biorąca udział w "powstaniu lub buncie". Poprawka została przyjęta po wojnie secesyjnej, toczącej się w latach 1861-1865.

Stan Maine idzie w ślady Kolorado. Trump wykluczony z prawyborów prezydenckich

Sztab wyborczy Trumpa zapowiedział, że złoży zażalenie na decyzję sekretarz stanu Maine do stanowego Sądu Najwyższego. Bellows zawiesiła realizację swojej decyzji do czasu, aż sąd rozstrzygnie o tej sprawie.

Przed świętami Bożego Narodzenia Trump został wykluczony z prawyborów w Kolorado.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie 2024 r. Pod koniec kwietnia urzędujący prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o drugą kadencję w Białym Domu. Były prezydent Ameryki Donald Trump już w listopadzie 2022 r. poinformował, że znów planuje wystartować w wyborach.



W wyścigu o nominację Republikanów Trump prowadzi w sondażach ze znaczną przewagą.