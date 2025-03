Dr Bilewicz inkarceruje

Program jest prosty i zawarty w czterech punktach. Oto one:

Szybka federalizacja UE. Inkarceracja popleczników Putina i Trumpa (wzorem Rumunii). Zamknięcie na terenie UE kanałów wrogiej propagandy (X itp.). Rozwinięcie europejskiego programu nuklearnego.

(Przedstawicielom ciemnego i niewykształconego ludu, którzy nie nadążają za światłym językiem pana doktora z uniwersytetu, wyjaśniam, że „inkarceracja” to to samo co wsadzanie do pierdla.)

Można by uznać, że dr Bilewicz to po prostu ekscentryk lub – to wygodniejsze – zwykły szaleniec, którym powinien zająć się lekarz. Ja bym tego jednak nie lekceważył, idąc zresztą za radą samej walczącej lewicy, która zawsze przecież przestrzegała przed ludźmi – nawet jeśli zdawali się być szaleńcami – zaczynającymi głosić ekstremalne, totalniackie poglądy. Zatem i tutaj trzeba sprawę potraktować poważnie.