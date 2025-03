Trump wprowadza nowe cła na Kanadę

Kanadyjska prowincja Ontario nałożyła 25-procentowe cło na energię elektryczną dostarczaną do sąsiednich stanów USA. Prezydent USA Donald Trump w odpowiedzi zapowiedział wprowadzenie nowych ceł.

"Poleciłem mojemu Sekretarzowi Handlu nałożenie dodatkowego cła w wysokości 25 procent na całą stal i aluminium sprowadzane do USA z Kanady. Wejdzie to w życie jutro rano, 12 marca” – napisał na Truth Social.

Ponadto Trump zażądał, aby Kanada natychmiast zniosła cła na produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych, które wynoszą od 250 do 390 proc. na różne produkty mleczne. Ponadto prezydent USA domaga się uchylenia innych "rażących, długotrwałych kanadyjskich ceł” i jeśli nie zostanie to zrobione, grozi nałożeniem od 2 kwietnia znacznych ceł na kanadyjskie samochody. Trump jest przekonany, że taki ruch doprowadziłby do trwałego zamknięcia kanadyjskiego przemysłu samochodowego. Dodał, że takie samochody mogłyby być z łatwością produkowane w Stanach Zjednoczonych.

Kanada kolejnym stanem USA?

Trump wyraził oburzenie faktem, że Kanada "prawie nic” nie płaci za bezpieczeństwo narodowe, polegając na ochronie militarnej USA.

"To nie może trwać. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest, aby Kanada stała się naszym cennym pięćdziesiątym pierwszym stanem. To całkowicie wyeliminuje wszystkie cła i inne problemy. Podatki Kanadyjczyków zostaną znacznie obniżone, będą oni bardziej chronieni – zarówno militarnie, jak i w inny sposób – niż kiedykolwiek wcześniej, problem północnej granicy zniknie, a największy i najpotężniejszy naród na świecie stanie się jeszcze większy, lepszy i silniejszy – a Kanada będzie jego ważną częścią” – napisał Trump.

Zauważył, że w takim scenariuszu "sztuczna granica” między USA i Kanadą "w końcu zniknie”, ale "wspaniały hymn «O Kanado» będzie nadal rozbrzmiewał – już jako symbol państwa w ramach USA”.

Czytaj też:

Media: Putin nie zamierza iść na żadne kompromisy i jest gotowy walczyć dalejCzytaj też:

Trump poleci do Chin? Padł wstępny termin