"Nałożymy cła". Trump ujawnia konkrety

– 2 kwietnia nałożymy cła na kraje, które nakładają cła na nas – zapowiedział Trump.

Prezydent USA: Teraz nadeszła nasza kolej

– Inne kraje stosowały wobec nas cła od dziesięcioleci, a teraz nadeszła nasza kolej, aby zacząć stosować je wobec tych innych krajów. Unia Europejska, Chiny, Brazylia, Indie, Meksyk i Kanada (...) pobierają od nas znacznie wyższe cła, niż my pobieramy od nich – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślił, 2 kwietnia wyrówna cła do poziomu stosowanego przez inne kraje.

– Średnia taryfa celna Korei Południowej jest cztery razy wyższa od naszej – zaznaczył Trump. – A dajemy tak wiele pomocy militarnej i na wiele innych sposobów Korei Południowej – dodał.

Amerykański prezydent podkreślił, że USA odpowiedzą też państwom, które postawiły inne bariery dla importu z USA. – Przez dziesięciolecia oszukiwało nas niemal każde państwo na Ziemi i nie pozwolimy, żeby tak się dłużej działo – powiedział Donald Trump. Jak zaznaczył, cła "chronią duszę narodu".

Jednocześnie przywódca przyznał, że wprowadzenie ceł może "wprowadzić trochę zakłóceń", ale – jak zaznaczył – "nie mamy z tym problemu".

Trump: Otrzymałem list od Zełenskiego

Donald Trump poinformował również, że strona amerykańska otrzymała list od prezydenta Ukrainy.

– Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełenskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę ws. minerałów – powiedział amerykański przywódca.

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Jak podkreślił, "nieustannie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu. – Miliony Ukraińców i Rosjan zostało niepotrzebnie zabitych lub rannych w tym przerażającym i brutalnym konflikcie, bez widocznego końca – mówił prezydent USA.

Republikanin zaznaczył, że "Stany Zjednoczone wysłały setki miliardów dolarów na wsparcie obrony Ukrainy, bez żadnego bezpieczeństwa, bez niczego".

Donald Trump zacytował również fragment listu, jaki otrzymał od Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość, "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" i podpisać umowy o minerałach.

– Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? – zaznaczył Trump. – Czas zakończyć to szaleństwo – dodał.

