Cejrowski: Bywał na zjazdach Ciemnogrodu. Potem udał, że mnie nie zna. Lisicki: Minister fanfaron

Doradca prezydenta USA Elon Musk zamieścił w niedzielę na portalu X wpis, w którym stwierdził, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. W reakcji na słowa Muska, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że za korzystanie ze Starlinków przez Ukrainę płaci Polska. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio w swoim wpisie zarzucił Sikorskiemu, że ten zmyśla, bo nikt nie mówił o wyłączeniu Starlinków. Później na wpis Sikorskiego zareagował sam Musk. "Cicho bądź, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma substytutu dla Starlinka" – napisał pod adresem szefa polskiej dyplomacji. Sprawa wywołała szeroką dyskusję.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o Radosławie Sikorskim, czyli polskim ministrze spraw zagranicznych. – Radosław Sikorski ma zacięty wyraz twarzy. Jakby mu założyć perukę fioletową, którą miały te stare jędze w kongresie USA, to on ma ta tę samą twarz, co ta pani. Normalnie brat i siostra – mówił Wojciech Cejrowski. – Od pewnego czasu, gdy obserwuję wypowiedzi Radosława Sikorskiego, to ta twarz jest zacięta, spięta i od razu myśli, komu ten facet chce przywalić w twarz. Ten facet to chodząca agresja, złość. Patrzy się na niego i myśli, kogo on dorwie – dodawał Paweł Lisicki.

– To w dodatku złość kontrolowana i dusi ją w sobie. Zawsze mam obawy, że kiedyś ta guma w gaciach pęknie. Wredny jest też i nie lubi wszystkich. Pamiętam, że był u mnie kiedyś na imprezie dla ciemnogrodu, kiedy jeszcze kreował się na prawicowca, weterana z Afganistanu itd. Wjechał na motorze i wtedy był przyjemny, choć miał wiele przeżyć. Później się całkowicie zmienił i jak go 10 lat później spotkałem w TV Puls, to mnie Radek Sikorski nie poznał, nie przywitał się, tylko zignorował i przeszedł obok – wspominał Wojciech Cejrowski.

– To idealnie mi pasuje do różnych wypowiedzi i zachowań obecnych. Mam wrażenie, że jego najważniejszym problemem jest to, że tak bardzo siebie uwielbia i wynosi, że nie jest w stanie nad tym zapanować. Najgorszą rzeczą, jaką mu zrobioną to fakt, że został ponownie szefem MSZ. To taka funkcja, gdzie jak człowiek nie kontroluje siebie, nie ma dystansu do siebie, to bardzo łatwo może przynosić ogromne problemy. Co taka osoba robi? Chce ciągle błyszczeć, chce być ważny, cytowany etc. Jeśli to jest osoba prywatna, to trudno, ale jeśli to jest minister spraw zagranicznych, to jego samouwielbienie staje się bardzo poważnym problemem, bo na niego patrzy się jak na polskie państwo. W związku z tym, on uwielbia mówić rzeczy, który wywołują poruszenie – wskazywał Paweł Lisicki.

Zwiastun 116. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.

116. odc. programu "Antysystem" (wersja wideo):

116. odc. programu "Antysystem" (wersja audio):

"Antysystem" - odc. 116