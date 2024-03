Wojciechowski z apelem do Tuska. "Proszę mi nie przeszkadzać"

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski mówił w piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News o zmianach w Zielonym Ładzie.

– W Zielonym Ładzie są właściwie dwie rzeczy, które niepokoiły rolników. Pierwsza rzecz to zmniejszenie użycia pestycydów, co samo w sobie jest słuszne, bo do tego trzeba dążyć ze względu na zdrowie ludzi i zwierząt. Natomiast tam był zły pomysł, żeby wszystkie kraje w jednakowym stopniu to miały redukować po 50 proc., a użycie jest bardzo różne w różnych krajach. (…) Ja się sprzeciwiałem od początku takiemu podejściu i ostatecznie ta propozycja została już wycofana – powiedział polityk.

– Druga kwestia to jest to słynne już ugorowanie. (…) Ono nie weszło w życie i nie wejdzie w życie. Chcę uspokoić wszystkich rolników. Przygotowujemy zmiany, żeby to ugorowanie było dobrowolne i płatne dla rolników – kontynuował.

Wojciechowski z apelem do Tuska

– Staramy się w tej chwili uzyskać takie decyzje, które pozwolą także polskim rolnikom odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o najbardziej dotkliwe kwestie związane z Zielonym Ładem. Jestem w stałym kontakcie z Brukselą. Chciałbym, aby nikt nie spalił tej kwestii. Jesteśmy blisko mety – powiedział w czwartek premier Donald Tusk. – Mój apel do Janusza Wojciechowskiego: żeby niczego nie zepsuł – dodał.

Janusz Wojciechowski odpowiedział na słowa szefa polskiego rządu. – Nie przyjmuję takiego apelu od premiera Donalda Tuska, który by się sprowadzał do tego, że miałbym zaprzestać jakichś działań. Ja po prostu muszę to zrobić, robię to, co jest potrzebne. I zrobię to solidnie i do końca. Ja po prostu takiej instrukcji nie przyjmuję od żadnego rządu, od polskiego również. I od polskiego premiera – mówił na antenie Polsat News unijny komisarz.

– Wykonuję z najlepszą wolą swoje zadanie. Przygotowuję naprawdę bardzo duże zmiany we wspólnej polityce rolnej i mnie też proszę nie przeszkadzać – mogę się z takim apelem zwrócić do pana premiera – dodał.

Czytaj też:

KE reaguje na słowa Wojciechowskiego. "Wypowiadał się jako osoba prywatna"Czytaj też:

Polacy popierają protest rolników? Znamy wyniki najnowszego sondażu