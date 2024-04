Fogelman: Bez Unii Europejskiej Polska nie ma szansy przetrwać

Bezpieczeństwo w państwach wschodniej flanki NATO jest obecnie zdeterminowane wojną Rosji na Ukrainie. W regionie narastają obawy, że Władimir Putin może wystawić na próbę determinację Sojuszu za pomocą prowokacji, a nawet bezpośrednim atakiem na państwa bałtyckie.

"Europa popełnia samobójstwo"

Jak uważa Lejb Fogelman, szef amerykańskiej kancelarii prawniczej Greenberg Traurig, Polska powinna zdecydowanie opowiedzieć się za obecnością w Unii Europejskiej. Mają decydować o tym względy bezpieczeństwa. Obecnie Europa, zdaniem Fogelmana, pozostaje wobec Rosji praktycznie bezbronna, dlatego też państwa UE powinny jak najszybciej przestawić się "na tryb wojenny".

– Bez Unii Europejskiej Polska nie ma szansy przetrwać. Putin przestawia ekonomię i mówi, że będzie gotowy za trzy lata. On rujnuje Rosję tylko po to, żeby mieć ten pistolet, który przystawi bezbronnej Europie do głowy – stwierdził prawnik w programie "Lepsza Polska".

– Bez Europy Polska nie ma szansy, nie ma ich też co prawda z tą obecną Europą, ale miałaby z Europą, która zaczęłaby się przygotowywać. Ja kocham Europę, ale uważam, że popełnia samobójstwo. Jest wojna za rogiem i trzeba się do niej przygotować. Trzeba zacząć gasić ten pożar. Polska i Europa muszą zacząć przygotowywać się do wojny, bo Putin się przygotowuje – dodał.

Macron ostrzega

O potrzebie "przebudzenia" Europy mówił także prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojego wystąpienia na Sorbonie.

Francuski przywódca stwierdził, że wrogość Rosji, brak zainteresowania ze strony USA i konkurencja z Chinami mogą zmienić Unię Europejską w "zmarginalizowaną” społeczność.

– Epoka, w której UE kupowała energię i nawozy od Federacji Rosyjskiej, przekazywała swoją produkcję do Chin i była uzależniona od USA w zakresie bezpieczeństwa, minęła – powiedział Macron.

