Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie Nergala. Ordo Iuris zapowiada apelację

Zarzuty dotyczyły nagrania z 2018 roku, na którym Adam D. w obsceniczny sposób znieważył wizerunek Jezusa Chrystusa. Film pojawił się na prowadzonym przez niego profilu na portalu społecznościowym. Muzyk zamieścił kontrowersyjne nagranie pod pozorem złożenia życzeń z okazji Dnia Kobiet. "Nergal" w wulgarny sposób znieważył w nim obiekt czci religijnej (wizerunek ukrzyżowanego Jezusa). Stanowi to obrazę uczuć religijnych wyznawców religii chrześcijańskich.

Proces ruszył w lipcu 2020 roku. Jak przekazał mecenas Bartosz Lewandowski, w środę sąd wydał wyrok skazujący muzyka za obrazę uczuć religijnych. Równocześnie warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres 2 lat i zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 2000 zł.

Dwóch oskarżycieli posiłkowych (w tym europosła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego) – z szeregu pokrzywdzonych – reprezentowali prawnicy Ordo Iuris. Wyrok nie satysfakcjonuje jednak strony skarżącej. Jak zapowiedział Lewandowski z OI, prawnicy instytutu wniosą apelację od wyroku, ponieważ "warunkowe umorzenie postępowania – w stanie faktycznym sprawy – jest niezasadne".

Sąd nie uznał argumentacji oskarżonego, że jego czyn mieścił się w granicach twórczości artystycznej.

Kolejny wyrok

W lutym 2021 roku Nergal usłyszał wyrok za sprofanowanie wizerunku Matki Bożej,, który zdeptał butem, a zdjęcie z tym czynem umieścił w Internecie. Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku. Sąd zasądził muzykowi 15 tys. złotych grzywny, a także prawe 3,5 tys. kosztów procesowych.

"Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet, znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał on the set, co w tłumaczeniu oznacza na planie, czym obraził uczucia religijne czterech osób” – wskazano w akcie oskarżenia.

