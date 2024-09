Strzał w Muska

Sprawa jest wielowątkowa, ciekawa i wcale nie egzotyczna, gdyż dotyczy nas jako członków Unii Europejskiej. Musk podpadł brazylijskiemu sądowi za to, że jego firma od portalu X nie ma swego prawnego przedstawicielstwa w Brazylii (to jeszcze nie grzech), nie ma więc kogo przymusić do (uwaga!) egzekwowania kar za mowę nienawiści. Sąd nakazał prawne objawienie się Muskowi, by ten mógł podpadać pod brazylijskie prawo, bo obecnie nie podpada.