Było to Collegium Novum, wkrótce zmienione na Collegium Nobilium Scholarum Piarum, założone przez ks. Stanisława Konarskiego i prowadzone przez zakon pijarów. Od 1775 r. mieściło się w gmachu przy ul. Miodowej, dziś pod numerem 22/24, gdzie obecnie znajduje się Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

Collegium wprowadzało nowe zasady nauczania, zrezygnowano z kar cielesnych, gdyż – jak podaje Beata Sobolewska Strzelczak – „Nauczyciel […] nie miał być sędzią i tyranem, ale troskliwym ojcem, który poprzez swoją pracę ma wzbudzić w wychowankach miłość do wiedzy i do Boga”. Nie karano rózgą ani przeniesieniem do „oślej ławki” przy piecu – przeciwnie: uczniów dopuszczających się wykroczeń sadzano obok prymusów, aby brali z nich przykład.