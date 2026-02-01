Węgierska zupa gulaszowa

Pożywne i gęste dania mięsne, bogate w przyprawy i aromaty, są charakterystyczne dla kuchni węgierskiej. Należy do nich bogracz – tradycyjna zupa węgierska, bardzo popularna w całej Europie. Nazwa wywodzi się od węgierskiego słowa „bogrács”, co oznacza kociołek. Z kociołka danie trafia wprost na talerz, ale wcześniej trzeba je oczywiście ugotować. Gotowanie zupy w kociołku i na otwartym ogniu sprawia, że ma ona charakterystyczny dymny zapach i aromat.