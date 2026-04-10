USA – fałszywy mesjasz Polaków od wielu lat

Miałam 11 lat w chwili upadku tzw. komuny i przejmowania Polski przez zachodni kapitał i rządzące nim ośrodki władzy. Widziałam, jak z roku na rok zmieniało się polskie społeczeństwo, w coraz większym stopniu wyznające religię pieniądza i coraz bardziej wyzute z wszelkich głębszych wartości. Widziałam, jak na wierzch wychodził fakt niesamowicie powierzchownej chrystianizacji polskiego społeczeństwa, który przez wieki był ukrywany poprzez zewnętrzną dominację struktur kościelnych w Polsce i czysto zewnętrzny konformizm religijny Polaków.