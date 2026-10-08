Rekord ukrytych funduszy. "Krytykowaliście PiS, robicie to samo"

- W tym roku mamy ukryte rekordowe 589 mld. To wzrost o 80 mld względem 2026. przez lata krytykowaliście PiS o brak transparentności, ukrywanie pieniędzy w funduszach budżetowych i teraz sami robicie to samo. Co więcej, zapowiedzieliście, że będziecie to robić jeszcze bardziej, że ukryty dług do 2030 roku ma wzrosnąć o 1 bln zł – stwierdził Sławomir Mentzen w Sejmie.

– Minister Domański w swoim wystąpieniu podał nam nieprawdziwe dane, sfałszowane prognozy, a co najciekawsze, robił to w towarzystwie olbrzymiego słonia. Mamy w tej sali takiego ogromnego słonia, który merda ogonem, macha uszami, wachluje się uszami, trąbą macha i udajemy, że go nie ma. Macie w ministerstwie olbrzymiego słonia, o którym wam dzisiaj opowiem – kontynuował poseł Konfederacji.

Rekordowy deficyt w projekcie budżetu na 2027 rok

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Rząd zakłada, że dochody budżetu państwa sięgną poziomu 696,4 mld zł, wydatki będą w wysokości 977,6 mld zł, a deficyt nieprzekraczający 281,2 mld zł.

Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok, na obronność ma trafić 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB, a na ochronę zdrowia 274,1 mld zł, o 26,3 mld zł więcej niż w tym roku.Projekt zakłada realny wzrost PKB o 3 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 2,8 proc.

Politycy opozycji grzmią, że rząd demoluje finanse państwa, jednak również większość obywateli wydaje się być poważnie zaniepokojona działaniami władz. W nowym sondażu OBG ankietowanych zapytano o to, czy ich zdaniem sprawy gospodarcze w Polsce idą w dobrym kierunku. Aż 52,18 proc. ankietowanych odparło, że nie, a jedynie 33,88 proc. badanych, że rząd panuje nad sytuacją gospodarczą.

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