Rząd uniemożliwi zmiany w TVN? "Żyjemy w oparach absurdu"

TVN jest objęty ochroną na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. W związku z przejęciem Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance sprawa zmiany właściciela TVN zostanie poddana ocenie ministra aktywów państwowych, o czym resort poinformował w komunikacie wydanym we wtorek (6 października).

– Żyjemy w oparach absurdu. To jest Monty Python. Przejęcie, połączenie dwóch firm amerykańskich nastąpiło. Ta sama spółka zresztą, która jest właścicielem TVN-u, czyli spółka z Holandii, się nie zmienia, więc tutaj się już wszystko wydarzyło. Pan Balczun (minister aktywów państwowych – przyp. red.) się jakoś chyba za późno obudził. Ale no nie wiem, trudno mi to komentować w ogóle poważnie. To się nadaje bardziej na jakiś skecz w SNL, czyli Saturday Night Live – ocenia Adam Bielan w rozmowie z Wirtualną Polską.

Europoseł został zapytany, czy "zaciera ręce" na myśl, że TVN zmieni się w "drugą Telewizję Republika".

– Mamy już Telewizję Republika, nie potrzebujemy drugiej Telewizji Republika, Telewizja Republika zresztą jest w tej chwili chyba znowu najbardziej oglądanym kanałem informacyjnym. Nie wiem, po co mielibyśmy mieć drugą Telewizję Republika. Ja życzyłbym sobie jako obywatel, żeby to była stacja, która na przykład odkrywa jakieś afery władzy, czyli spełnia rolę czwartej władzy, władzy kontrolnej wobec rządzących, niezależnie od tego, od razu mówię, kto rządzi. Dzisiaj rządzi Platforma i PSL. Proszę mi podać jakąś dużą aferę, którą TVN wykrył – dodał odparł Bielan.

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery

Warta ponad 111 mld dolarów fuzja Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery doprowadzi do powstania jednej z największych na świecie grup medialno-rozrywkowych, w której skład wchodzić będą m.in. CNN, HBO, Warner Bros., CBS, Channel 5 w Wielkiej Brytanii oraz TVN i TVN24 w Polsce. Koncern będzie działał pod nową nazwą Skydance.

Rząd Donalda Tuska w grudniu 2024 r. umieścił TVN i Polsat na liście strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem z punktu widzenia interesów kraju. Premier tłumaczył wówczas, że tych podmiotów nie będzie można przejąć ani kupić bez zgody rządu.

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