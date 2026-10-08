Najnowszy sondaż. Tak chcą głosować Polacy

Najnowszy sondaż Opinia24 nie przynosi rewolucji na polskiej scenie politycznej. Na czele wciąż znajduje się Koalicja Obywatelska, która wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację Wolność i Niepodległość. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 6 partii.

Na kogo chcą głosować Polacy

Na KO swój głos oddałoby 33,1 proc. respondentów. To o 1,7 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu sondażowni. Drugie PiS zgromadziło 17,3 proc. wskazań. To spadek o 0,2 pkt proc. Konfederacja WiN otrzymała 13,8 proc. głosów. To wzrost o 1,2 pkt proc.

Na dalszych miejscach znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,6 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.), Nowa Lewica, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,7 pkt proc.) oraz Rozwój Plus, który zgromadził 5,3 proc. wskazań (spadek o 0,4 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyły partia Razem (3,5 proc.), Polska 2050 (2,2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc.). Inne partie zgromadziły 1,4 proc. wskazań. 7,3 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wyniosła 73 proc. (zdecydowanie gotowych do głosowania jest dokładnie połowa badanych, a kolejne 23 proc. deklaruje, że raczej weźmie w nich udział).

– Wynik KO jest niewątpliwie powodem do zadowolenia dla największego ugrupowania rządzącego, ale sytuacja pozostałych partii tworzących koalicję jest znacznie trudniejsza. Lewica notuje kolejny spadek poparcia, natomiast Polska 2050 i PSL pozostają poniżej progu wyborczego. Oznacza to, że, mimo względnej stabilizacji głównych sił politycznych, układ wewnątrz obozu rządzącego nadal pozostaje słabym punktem – skomentowała Urszula Krassowska, Dyrektor Badań Społecznych Opinia24.

Badanie wykonano w dniach 5-7 października 2026 na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

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