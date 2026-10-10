Liber Chamorum polskiej nauki
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Opinie
  • Cezary KrysztopaAutor:Cezary Krysztopa

Liber Chamorum polskiej nauki

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Rysunek Cezarego Krysztopy
Rysunek Cezarego Krysztopy Źródło: DoRzeczy.pl
Stwierdzenie, że polska nauka przeżywa kryzys, jest oczywistością i banałem. Owszem, polscy naukowcy odnoszą sukcesy, ale najczęściej, choć są chlubne wyjątki, za granicą przy wsparciu zagranicznych ośrodków naukowych i komercyjnych.

Polskie uczelnie systematycznie spadają w światowych rankingach, betonują profesorskie kasty, a swoje postkomunistyczne ambicje realizują głównie stając się bastionami nowomodnych ideologii.

Jakby tego było mało, próbę budowy instytucji zarządzających nauką w Polsce, oraz zbliżających polską naukę do polskiego biznesu w latach rządów Zjednoczonej Prawicy, zastąpiło przywracanie postkomunistycznego dziadostwa za obecnych rządów Donalda Tuska. Ściąganych z całego świata specjalistów, którzy uwierzyli w to, że również w Polsce mogą czegoś dokonać, często przyjmując pieniądze obraźliwe w stosunku do tych, które zarabiali za granicą, zastąpili partyjni aparatczycy najgorszego sortu, których jedyną motywacją jest przyssanie się do państwowego źródełka z pieniędzmi.

Źródło: DoRzeczy.pl
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