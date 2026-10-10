Liber Chamorum polskiej nauki

Polskie uczelnie systematycznie spadają w światowych rankingach, betonują profesorskie kasty, a swoje postkomunistyczne ambicje realizują głównie stając się bastionami nowomodnych ideologii.

Jakby tego było mało, próbę budowy instytucji zarządzających nauką w Polsce, oraz zbliżających polską naukę do polskiego biznesu w latach rządów Zjednoczonej Prawicy, zastąpiło przywracanie postkomunistycznego dziadostwa za obecnych rządów Donalda Tuska. Ściąganych z całego świata specjalistów, którzy uwierzyli w to, że również w Polsce mogą czegoś dokonać, często przyjmując pieniądze obraźliwe w stosunku do tych, które zarabiali za granicą, zastąpili partyjni aparatczycy najgorszego sortu, których jedyną motywacją jest przyssanie się do państwowego źródełka z pieniędzmi.